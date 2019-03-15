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Ünlü şarkıcı Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu

15.03.2019 17:55

Louis Tomlinson'ın kardeşi evinde ölü bulundu. Üç yıl önce annesini kaybeden genç şarkıcı Louis Tomlinson, şimdi de kardeş acısı yaşıyor. Üyesi olduğu One Direction grubuyla adını duyuran Louis Tomlinson'ın 18 yaşındaki kız kardeşi Felicite, evinde ölü olarak bulundu.


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