Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Burak Özçivit'in kardeşi ile EDHO'daki Yunus Emre Yıldırımer'in eşi herkesi şaşırttı!
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit Deniz ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer arasındaki benzerlik, görenleri hayrete düşürdü. İşte son günlerin en çok konuşulan benzerliği...
15.03.2019 17:02
- Son Güncelleme: 15.03.2019 17:02
İnsanlar çift yaratılmış derler. Derlediğimiz haber adeta bu sözü kanıtlar nitelikte. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Murat Boz'dan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin izlerken çok şaşıracağınız benzerleri...
Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor.
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