GaleriMagazin

Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Burak Özçivit'in kardeşi ile EDHO'daki Yunus Emre Yıldırımer'in eşi herkesi şaşırttı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit Deniz ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer arasındaki benzerlik, görenleri hayrete düşürdü. İşte son günlerin en çok konuşulan benzerliği...

15.03.2019 17:02 - Son Güncelleme: 15.03.2019 17:02
Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Burak Özçivit'in kardeşi ile EDHO'daki Yunus Emre Yıldırımer'in eşi herkesi şaşırttı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in kardeşi ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin benzerliği çok konuşuluyor. İşte birbirine benzeyen ünlü isimler...

Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Burak Özçivit'in kardeşi ile EDHO'nun

Buna benzerlik değil ikizlik denir! Görenleri hayrete düşüren benzerliklere, ünlülerin kendileri bile şaştı kaldı. Bu kez bu benzerliklerin odağında son dönemin başarılı oyuncularından Can Yaman var. Can Yaman'ın meğer Hollywood'da abisi varmış!

Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Burak Özçivit'in kardeşi ile EDHO'nun

Can Yaman ve dünyaca ünlü aktör Jason Momoa'nın benzerlikleri görenleri şaşırttı.

Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Burak Özçivit'in kardeşi ile EDHO'nun

Game of Thrones dizisiyle Türkiye'de de binlerce hayran kazanan Khal Drogo rolündeki Momoa, şimdilerde ise Frontier dizisinde boy gösteriyor. Can Yaman ile fotoğraflarını yan yana görenler ise kardeş zannediyor.

Diriliş Ertuğrul'a geri dönen Burak Özçivit'in kardeşi ile EDHO'nun

İnsanlar çift yaratılmış derler. Derlediğimiz haber adeta bu sözü kanıtlar nitelikte. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Murat Boz'dan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin izlerken çok şaşıracağınız benzerleri...

Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...
İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den kötü haber: Çevreme uyum sağlayamıyor...