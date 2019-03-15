Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bu gerçekle şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisinin Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal, son günlerin en çok gündemde olan isimlerinden biri. Gerek dizideki oyunculuğu gerekse eşi ve aile hayatıyla izleyicinin takdirini kazanan Bülent İnal hakkında en çok merak edilenlerden biri nereli olduğu. İşte başta dizileri ve filmleri ile Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olan Bülent İnal ve diğer isimlerin memleketleri.



15.03.2019 18:08 - Son Güncelleme: 15.03.2019 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





