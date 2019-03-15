Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bu gerçekle şaşırttı!
Payitaht Abdülhamid dizisinin Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal, son günlerin en çok gündemde olan isimlerinden biri. Gerek dizideki oyunculuğu gerekse eşi ve aile hayatıyla izleyicinin takdirini kazanan Bülent İnal hakkında en çok merak edilenlerden biri nereli olduğu. İşte başta dizileri ve filmleri ile Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olan Bülent İnal ve diğer isimlerin memleketleri.
Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal bu diziyle zirve basamaklarını hızlıca tırmandı. Kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Bülent İnal'ın ailesi hayatı da parmakla gösterilecek cinsten. Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın nereli olduğu en çok merak edilen konulardan biri. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri.