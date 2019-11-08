Ünlü şarkıcı geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ile dikkat çeken "Kosovalı Lady Gaga" lakaplı şarkıcı Asya Gashi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Öğle saatlerinde lüks aracı ile eczaneye gelen Gashi, geceliği ile herkesi şoke etti.