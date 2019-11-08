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Ünlü şarkıcı geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ile dikkat çeken Kosovalı Lady Gaga lakaplı Asya Gashi, öğle saatlerinde Range Rover marka lüks aracı ile Nişantaşı'ndaki bir eczaneye gitti. Ünlü şarkıcı, giyim tarzı ve ayağındaki terlikleri ile görenleri şaşkına çevirdi. Aceleyle girdiği eczaneden özel bir krem aldığı öğrenilen şarkıcı, koşar adım arabasına bindi.

08.11.2019 14:05 - Son Güncelleme: 08.11.2019 14:05
Ünlü şarkıcı geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ile dikkat çeken "Kosovalı Lady Gaga" lakaplı şarkıcı Asya Gashi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Öğle saatlerinde lüks aracı ile eczaneye gelen Gashi, geceliği ile herkesi şoke etti.

Ünlü şarkıcı geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti

Ünlü şarkıcı, giyim tarzı ve ayağındaki terlikleri ile görenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü şarkıcı geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti

Girdiği eczaneden özel bir krem alan Gashi, muhabirleri görünce koşar adım aracına bindi.

Ünlü şarkıcı geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti

Ufak bir sağlık sorunu olduğu öğrenilen şarkıcı, soruları yanıtlamadan hızlıca oradan uzaklaştı.

Ünlü şarkıcı geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti

Genç şarkıcı, NBA yıldızı Tu Holloway ve Amerikalı rapçi Young M.A. ile aşk yaşamıştı.

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