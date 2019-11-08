Ünlü şarkıcı geceliği ile eczaneye koştu! Nişantaşı'nda kırmızı geceliğiyle görülen şarkıcı şoke etti
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ile dikkat çeken Kosovalı Lady Gaga lakaplı Asya Gashi, öğle saatlerinde Range Rover marka lüks aracı ile Nişantaşı'ndaki bir eczaneye gitti. Ünlü şarkıcı, giyim tarzı ve ayağındaki terlikleri ile görenleri şaşkına çevirdi. Aceleyle girdiği eczaneden özel bir krem aldığı öğrenilen şarkıcı, koşar adım arabasına bindi.
08.11.2019 14:05
- Son Güncelleme: 08.11.2019 14:05
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