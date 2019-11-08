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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari şimdilerde ne yapıyor? İşte son hali

Çocuklar Duymasındizisi karakterleri günümüzde hala hafızalarda... Dizinin o zamanlar küçük yıldızı Havuç karakterine hayat veren Furkan Kızılay ve Duygu'yu canlandıran Ayşecan Tatari idi. Ayşecan Tatari'yi Çocuklar Duymasın sonrası ekranlarda göremedik. Ayşecan Tatari, diziye veda etmesinden sonra eğitimi için Amerika2ya gitti. Türkiye'den gelen proje tekliflerini de reddetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşecan Tatari, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 2017 yılında da Edip Tepeli ile hayatını birleştiren Ayşecan Tatari'nin son hali sizi şaşırtacak.

08.11.2019 14:29 - Son Güncelleme: 08.11.2019 14:32
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin şimdilerde ne yapıyor? İşte son hali

Çocuklar Duymasın ilk kez yayın hayatına başladığın çok konuşulmuştu. Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı dizinin pek çok repliği de hala akıllarda.

Dizinin çocuk yıldızlarından biri olan Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın'dan sonra herhangi bir projede yer almadı. Şimdiler ise sosyal medyada adından söz ettiriyor. Ayşecan Tatari'nin son hali sizi çok şaşırtacak.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin şimdilerde ne yapıyor? İşte son hali

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İLBER ORTAYLI

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin şimdilerde ne yapıyor? İşte son hali
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin şimdilerde ne yapıyor? İşte son hali

DENİZ AKKAYA

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin şimdilerde ne yapıyor? İşte son hali
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