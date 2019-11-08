Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari şimdilerde ne yapıyor? İşte son hali

Çocuklar Duymasın ilk kez yayın hayatına başladığın çok konuşulmuştu. Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı dizinin pek çok repliği de hala akıllarda.

Dizinin çocuk yıldızlarından biri olan Ayşecan Tatari, Çocuklar Duymasın'dan sonra herhangi bir projede yer almadı. Şimdiler ise sosyal medyada adından söz ettiriyor. Ayşecan Tatari'nin son hali sizi çok şaşırtacak.