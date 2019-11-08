Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 boykotu tüm hızıyla devam ediyor!
Recep İvedik 6 filminin çekimleri sırasında Muğla'daki Longoz ormanlarını çöplüğe çeviren Şahan Gökbakar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kaz Dağları söz konusu olunca veryansın eden Şahan Gökbakar'ın gözü yaşlı anneleri görmezden gelmesi ve Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyerek ülkesini yok saymasına halk sessiz kalmadı. #cemyılmazfilminegitmiyorum başlıklı hashtag Şahan Gökbakar için de açıldı. Bugün vizyona girecek olan Recep İvedik 6 için haftalar önce #recepivedik6gitmeyeceğim etiketi ile boykot edildi ve kısa sürede Twitter'da TT oldu. Recep İvedik 6 boykotunun gişeye etkisi olacak mı? GÜNAYDIN'dan Yüksel Aytuğ bugünkü köşesine taşıdığı yazısında galasına katıldığı Recep İvedik 6 için "Beni pek gülümsetmedi. Komedinin 'saçmalık' sınırlarını zorladığı senaryosu sanki biraz aceleye getirilmiş hissi uyandırdı..." dedi. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...
Recep İvedik 6 filmi bugün izleyici ile buluşuyor. Bu kez seyirci rekoru kırar mı, işte ondan pek emin değilim. Birincisi, halkın önemli bir kesimi, Şahan Gökbakar aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlattı. Recep İvedik 6 için #recepivedik6gitmeyeceğim etiketiyle yapılan boykot gişeye yansıyacak mı? GÜNAYDIN'dan Yüksel Aytuğ bugünkü köşesine taşıdığı yazısında galasına katıldığı Recep İvedik 6 için "Beni pek gülümsetmedi. Komedinin 'saçmalık' sınırlarını zorladığı senaryosu sanki biraz aceleye getirilmiş hissi uyandırdı..." dedi. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...
Komedinin 'saçmalık' sınırlarını zorladığı senaryosu sanki biraz aceleye getirilmiş hissi uyandırdı. Üstelik, espriler daha önceki filmlerin en fazla geri dönüş sağlayan sahnelerinin tekrarı gibi. Bu da izleyenlerde 'Acaba Recep'in son kullanım tarihi doldu mu?' hissi uyandırıyor. Yani eskilerin altında kalan film, isminin hakkını veriyor: Recep İvedik Altı...