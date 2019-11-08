Recep İvedik 6 güldürmedi! Recep İvedik 6 boykotu tüm hızıyla devam ediyor!

Recep İvedik 6 filmi bugün izleyici ile buluşuyor. Bu kez seyirci rekoru kırar mı, işte ondan pek emin değilim. Birincisi, halkın önemli bir kesimi, Şahan Gökbakar aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlattı. Recep İvedik 6 için #recepivedik6gitmeyeceğim etiketiyle yapılan boykot gişeye yansıyacak mı? GÜNAYDIN'dan Yüksel Aytuğ bugünkü köşesine taşıdığı yazısında galasına katıldığı Recep İvedik 6 için "Beni pek gülümsetmedi. Komedinin 'saçmalık' sınırlarını zorladığı senaryosu sanki biraz aceleye getirilmiş hissi uyandırdı..." dedi. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...