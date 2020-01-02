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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu

ABD'de son dönemin en popüler rap sanatçıları arasında yer alan Lexii Alijai hayatını kaybetti. Henüz 21 yaşında olan genç müzisyenden gelen acı haber hayranlarını yasa boğdu. Genç müzisyenin sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafından birkaç saat sonra gerçekleşen ani ölümü hayranları arasında şok etkisi yarattı. Alijai'in yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Lexii Alijai neden öldü? Detaylar haberimizde...

02.01.2020 14:10 - Son Güncelleme: 02.01.2020 14:23
Ünlü şarkı hayatını kaybetti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu

Gerçek adı Alexis Alijai Lynch olan Lexii Alijai, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkı hayatını kaybetti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu

Alijai'nin Instagram'daki son paylaşımından saatler sonra ölüm haberinin gelmesi hayranlarını ve yakınlarını şoke etti.

Ünlü şarkı hayatını kaybetti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu

Acı haberi ABD'li ünlü şarkıcı Kehlani de sosyal medyadan duyurdu.

Ünlü şarkı hayatını kaybetti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu

Kehlani paylaşımında "Şimdiye kadarki en kötü haberi aldım. Kızgınım, kafam karıştı, kalbim kırıldı, kızgınım! Seni seviyorum lexii. Bebeğim daha 21 yaşındaydı" dedi.

Ünlü şarkı hayatını kaybetti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

21 yaşındaki Lexii'nin ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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