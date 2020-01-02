Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu
ABD'de son dönemin en popüler rap sanatçıları arasında yer alan Lexii Alijai hayatını kaybetti. Henüz 21 yaşında olan genç müzisyenden gelen acı haber hayranlarını yasa boğdu. Genç müzisyenin sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafından birkaç saat sonra gerçekleşen ani ölümü hayranları arasında şok etkisi yarattı. Alijai'in yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Lexii Alijai neden öldü? Detaylar haberimizde...
02.01.2020 14:10
- Son Güncelleme: 02.01.2020 14:23
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