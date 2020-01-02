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Prenses Diana suikastini itiraf etti: Patronum istedi ben de öldürdüm! Galler Prensesi'nin ölüm emrini bakın kim vermiş

Prenses Diana 31 Ağustos 1997 yılında Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Diana'nın ölümünün suikast mi yoksa kaza mı olduğu sorusu yıllar boyunca merak edildi. Güzelliği ve doğallığı ile herkesi kendisine hayran bırakan Prenses Diana'nın ölümüyle ilgili sır perdesini aralayan itiraf Emekli İngiliz ajanı Hopkins'den geldi. MI5 ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç gerçeği açıkladı! İşte yıllarca 7'den 70'e herkesin merak ettiği Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

02.01.2020 14:52 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:27
Prenses Diana suikastini itiraf etti: Patronum istedi ben de öldürdüm!

Galler Prensesi Lady Diana'nın ölümünün perde arkası herkesi şoke etti. Doktorların birkaç hafta ömrü kaldığını söylediği Hopkins, 1973-1999 yılları arasında İngiliz istihbarat servisi için Prenses Diana dahil olmak üzere 23 suikast girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Prenses Diana suikastini itiraf etti: Patronum istedi ben de öldürdüm!

Bir ajan olarak 38 yıldır M15 için çalışan Hopkins, Birleşik Krallık'ın iç güvenliğini tehdit ettiği düşünülen kişileri gizlice öldürmek için ajans tarafından sık sık suikastler için kullanıldığını iddia etti.

Prenses Diana suikastini itiraf etti: Patronum istedi ben de öldürdüm!

Hem makine mühendisi hem de mühimmat uzmanı olarak eğitilen John Hopkins, kimyasallar ve zehirler de dahil olmak üzere suikast yapmak için konvansiyonel yöntemler konusunda kapsamlı deneyime sahip olduğunu belirtti.

Prenses Diana suikastini itiraf etti: Patronum istedi ben de öldürdüm!

80 yaşındaki İngiliz bir adam, "MI5 daha az dış denetime sahip" dediği bir dönemde, Haziran 1973 ile Aralık 1999 tarihleri arasında MI5 için cinayetle gerçekleştirdiğini söyledi.

Prenses Diana suikastini itiraf etti: Patronum istedi ben de öldürdüm!

İddia ettiği üzere, Hopkins, İngiltere çapında siyasi suikastlar gerçekleştirdi. Kurbanların çoğu politikacılar, aktivistler, gazeteciler ve sendika liderleriydi.

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