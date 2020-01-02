Prenses Diana suikastini itiraf etti: Patronum istedi ben de öldürdüm! Galler Prensesi'nin ölüm emrini bakın kim vermiş

Prenses Diana 31 Ağustos 1997 yılında Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Diana'nın ölümünün suikast mi yoksa kaza mı olduğu sorusu yıllar boyunca merak edildi. Güzelliği ve doğallığı ile herkesi kendisine hayran bırakan Prenses Diana'nın ölümüyle ilgili sır perdesini aralayan itiraf Emekli İngiliz ajanı Hopkins'den geldi. MI5 ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç gerçeği açıkladı! İşte yıllarca 7'den 70'e herkesin merak ettiği Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

02.01.2020 14:52 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





