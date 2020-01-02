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Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamasıyla dalga geçti! Sosyal medyadan tepki yağdı

"Yılbaşına dua ederek giriyorum" açıklamasıyla takdir edilen Kerem Bürsin'in sözleri şarkıcı Aylin Aslım'ı rahatsız etti. Yakışıklı oyuncunun yılbaşı açıklamasıyla dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı. Kerem Bürsin'in "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki geldi. İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı ve Aylin Aslım'a gelen tepki tweetleri...

02.01.2020 13:38 - Son Güncelleme: 02.01.2020 13:56
Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamasıyla dalga geçti! Sosyal medyadan tepki yağdı

32 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yeni yıla nasıl gireceğini anlatmıştı. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir Youtube kanalında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Bürsin yılbaşı planıyla da şaşırttı.

Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamasıyla dalga geçti! Sosyal medyadan tepki yağdı

"DUA ETMEYİ SEVİYORUM"

Son olarak Yaşamayanlar dizisinde oynayan Kerem Bürsin uzun süredir ekranlarda boy göstermiyor. Yakışıklı oyuncu, Nilperi Şahinkaya ile Youtube üzerinden yayınlanan yılbaşı programına katıldı. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bürsin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum" cevabını verdi.

Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamasıyla dalga geçti! Sosyal medyadan tepki yağdı

"ALKOL KULLANMAM"

"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."

Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamasıyla dalga geçti! Sosyal medyadan tepki yağdı

"SONUÇTA BİR YIL KAPANIYOR"

"Sonuçta bir yıl kapanıyor. Cidden içine dönük iyi niyetin neyse, iyi düşüncelerin neyse sevdiklerine verip o yılı kapatmak daha iyi. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada" dedi.

Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamasıyla dalga geçti! Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'in sözleri bazı kesimi ise rahatsız etti.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Aslım'dı. Kerem Bürsin'in "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı.

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