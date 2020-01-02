Aylin Aslım, Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamasıyla dalga geçti! Sosyal medyadan tepki yağdı
"Yılbaşına dua ederek giriyorum" açıklamasıyla takdir edilen Kerem Bürsin'in sözleri şarkıcı Aylin Aslım'ı rahatsız etti. Yakışıklı oyuncunun yılbaşı açıklamasıyla dalga geçen Aylin Aslım'a sosyal medyadan tepki yağdı. Kerem Bürsin'in "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki geldi. İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı ve Aylin Aslım'a gelen tepki tweetleri...
"DUA ETMEYİ SEVİYORUM"
Son olarak Yaşamayanlar dizisinde oynayan Kerem Bürsin uzun süredir ekranlarda boy göstermiyor. Yakışıklı oyuncu, Nilperi Şahinkaya ile Youtube üzerinden yayınlanan yılbaşı programına katıldı. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bürsin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum" cevabını verdi.
Sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'in sözleri bazı kesimi ise rahatsız etti.
Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Aslım'dı. Kerem Bürsin'in "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözleriyle twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı.