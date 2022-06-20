Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen cinsel ilişki itirafı endazeyi şaşırttı! Bu da yenge sapığı! 'Amcam ve dayımın eşleriyle...'
Sosyal medyada kendisine yöneltilen cinsel içerikli sorulara yanıt vererek gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci'nin son paylaşımları pes dedirtecek cinsten! Katıldığı televizyon programında ünlendikten sonra İnstagram'da 4 milyonu aşkın takipçiye ulaşan psikoloğa takipçilerinden gelen sorular ağızları açık bırakıyor. Son olarak yengeleriyle gizli ilişki yaşadığını itiraf eden bir kişinin anlattıkları herkesi şoke etti.
20.06.2022 16:09 - Son Güncelleme: 20.06.2022 16:11
Katıldığı televizyon programında adını geniş kitlelere duyuran psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı soru ve cevap etkinlikleri ile çok konuşuluyor. Programdan ayrıldıktan sonra Instagram hesabından düzenlediği etkinliklerde kendisine gelen cinsel itirafları yanıtlan ve bunları tek tek paylaşan ünlü psikologa gelen sorular tiksindirdi.
36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, her hün 4 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu hesabından etkinlik düzenliyor. Ezmeci'ye öyle itiraflar geliyor ki, okuyanlar adeta şaşıp kalıyor.