Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu baba oldu! Gizlice evlenen Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu hamileliği de sır gibi saklamıştı...

Ve mutlu haber geldi. Onur Buldu'nun eşi Duygu Kozoğlu bu sabah bebeğini dünyaya getirdi. Doğum, Maslak'ta özel bir hastanede 20 Haziran 2022, Pazartesi günü, saat 07:58'de gerçekleşti. Başhekim yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."