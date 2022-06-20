Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu baba oldu! Gizlice evlenen Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu hamileliği de sır gibi saklamıştı...
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu baba oldu! Gizlice evlenen Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu hamileliği de sır gibi saklamıştı... Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında boy gösteren Onur, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Pandemi nedeni ile öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah kıyan Onur Buldu, eşinin hamilelik haberini nazardan çekindiği için en yakınlarından bile saklamıştı. Müjdeli haber geldi, ünlü oyuncu ilk bebeğini kucağına aldı.
BABA OLDU!
Güldür Güldür'ün Bilal'i baba oldu! Gizlice evlenen Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu hamileliği de sır gibi saklamıştı...
Güldür Güldür adlı show programında Bilal karakteri ile dikkat çeken Onur Buldu 2020 yılından bu yana Duygu Kozoğlu ile evli. Geçtiğimiz aylarda kulağımıza gelmişti Onur Buldu'nun babalık heyecanı yaşadığı ancak çift, iddiaya göre nazardan korktuğu için bu bilgiyi en yakınlarından bile sakladı.
Ve mutlu haber geldi. Onur Buldu'nun eşi Duygu Kozoğlu bu sabah bebeğini dünyaya getirdi. Doğum, Maslak'ta özel bir hastanede 20 Haziran 2022, Pazartesi günü, saat 07:58'de gerçekleşti. Başhekim yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."