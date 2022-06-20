Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe babasına benzerliği ile dikkat çekmişti... Bakıcısının ücreti ağızları açık bıraktı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe babasına benzerliği ile dikkat çekmişti... Bakıcısının ücreti ağızları açık bıraktı! Doğduktan kısa bir süre sonra anne ve babası ile ilk tatiline çıkan minik Kurt Efe gündemden düşmüyor. Yakışıklı babasının kucağında güzeller güzeli annesine poz veren Kurt Efe, magazin dünyasında en ünlü bebeklerden... Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti kısa bir süre önce dünyaya gelen çocukları Kurt Efe için Filipinli bir bakıcıyla anlaştı. Çiftin bakıcıya ödeyeceği ücret ise gündeme bomba gibi düştü.
20.06.2022 15:04 - Son Güncelleme: 20.06.2022 15:04
KIVANÇ OĞLU İÇİN PARAYA KIYDI
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe babasına benzerliği ile dikkat çekmişti... Bakıcısının ücreti ağızları açık bıraktı!
Oğulları Kurt Efe'ye 15 Nisan'da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak'taki evlerinde kalıyor.
BABAYA BENZİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ'un "Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor" diye anlattığı oğlu Kurt Efe de ilk kez görüntülendi.