Ünlü psikolog Esra Ezmeci sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Tamponunuza lavanta yağı..."
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü psikolog Esra Ezmeci son videosuyla sosyal medyada infial yarattı. Kendi ürünlerinin tanıtımını yaptığı videoda "Tamponunuza lavanta yağı damlatın." ve benzeri cinsel ilişki tavsiyeleriyle izleyenleri şoke etti. Lavanta yağının Hürrem Sultan'ın da kullandığını iddia ederek kendi üretimi olan lavanta yağını tavsiye etmesi hem kadın doğum uzmanları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edilmesine neden oldu. İşte detaylar...
30.12.2022 14:21 - Son Güncelleme: 30.12.2022 14:22
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kadınlarda dişil enerjiyi yükseltmek için verdiği tuzlu su önerisi ve çapalama yöntemiyle oldukça konuşulan isimler arasında yer almayı başardı. Yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte detaylar...
"TAMPONUNUZA LAVANTA YAĞI DAMLATIN"
Ezmeci, "Lavanta yağını tampona damlatıp cinsel organınıza koyduktan sonra ilişkiye girin. Hürrem Sultan da böyle yapmış." tavsiyesinin ardından sosyal medyada linç yedi.
ESRA EZMECİ: "Lavanta yağını tampona damlatıp ilişkiye girin..."
ESRA EZMECİ KİMDİR?
İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci 1 Ağustos 1986 doğumludur. 2005 yılında Tutku Dalmaz ile evlenmiş, çift 2015 yılında boşanmıştır.