Ünlü psikolog Esra Ezmeci sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Tamponunuza lavanta yağı..."

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kadınlarda dişil enerjiyi yükseltmek için verdiği tuzlu su önerisi ve çapalama yöntemiyle oldukça konuşulan isimler arasında yer almayı başardı. Yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte detaylar...