Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel ATV ekranlarına kilitleyecek! Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo...
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel ATV ekranlarına kilitleyecek! Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında hem eğlendirecek hem düşündürecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' de toplanan paralarla çok anlamlı bir bağış yapılacak. İşte detaylar...
30.12.2022 12:24 - Son Güncelleme: 30.12.2022 12:42
YILBAŞINDA DA ATV SEYREDECEKSİNİZ!
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel ATV ekranlarına kilitleyecek! Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca ve Sefo yeni yılda hem eğlendirecek hem anlamlı bir bağışa imza atacak.
Geçtiğimiz günlerde 1000.bölüm kutlamalarını yapan "Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.
Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.