Birce Akalay'ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin'den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı
Birce Akalay'ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin'den geldi, Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek bambaşka çıktı. Daha önce defalarca Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilen Serdar Bilgili son olarak 3 ay önce ünlü isimle görüntülenmişti. Şimdi ise, arkadaşları ile Mardin'e giden Birce Akalay'ın Serdar Bilgili ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Çiftin fotoğrafları da ortaya çıktı işte Serdar Bilgili ile Birce Akalay'dan gelen o görüntü...
30.12.2022 11:40 - Son Güncelleme: 30.12.2022 11:52
Birce Akalay'ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin'den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçeğin bambaşka olduğu iddia edildi.
BARIŞMA KUTLAMASI
Önce baş başa olan çifte, sonradan arkadaşları da katıldı. Hürriyet'in haberine göre; bol bol gülen ve kadeh kaldıran Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'nin barışmayı kutladığı gelen haberler arasındaydı.