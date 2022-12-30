Vav TV İzle
Haberler Magazin Birce Akalay'ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin'den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı

Birce Akalay'ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin'den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı

Birce Akalay'ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin'den geldi, Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek bambaşka çıktı. Daha önce defalarca Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilen Serdar Bilgili son olarak 3 ay önce ünlü isimle görüntülenmişti. Şimdi ise, arkadaşları ile Mardin'e giden Birce Akalay'ın Serdar Bilgili ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Çiftin fotoğrafları da ortaya çıktı işte Serdar Bilgili ile Birce Akalay'dan gelen o görüntü...

30.12.2022 11:40 - Son Güncelleme: 30.12.2022 11:52
Birce Akalay’ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin’den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı

Birce Akalay'ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin'den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçeğin bambaşka olduğu iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Birce Akalay’ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin’den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı

Sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ve son olarak Sinan Akçıl'la anılan Defne Samyeli'nin 3 ay önce eski aşkı olarak iddia edilen Serdar Bilgili ile görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Birce Akalay’ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin’den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı

Cem Yılmaz'la bir dönem aşk yaşayan Defne Samyeli, ayrılığın ardından Serdar Bilgili ile defalarca anıldı.

Birce Akalay’ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin’den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı

3 ay önce bir mekanda görüntülenen ikilinin çevrelerine aldırış etmeden gece boyunca el ele diz dize oturduğu ileri sürüldü.

Birce Akalay’ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin’den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı

BARIŞMA KUTLAMASI

Önce baş başa olan çifte, sonradan arkadaşları da katıldı. Hürriyet'in haberine göre; bol bol gülen ve kadeh kaldıran Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'nin barışmayı kutladığı gelen haberler arasındaydı.

SON DAKİKA