Birce Akalay’ın yeni sevgilisi o isim çıktı! Aşkın ilk karesi Mardin’den geldi Defne Samyeli ile yakalandı derken gerçek başka çıktı

Sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ve son olarak Sinan Akçıl'la anılan Defne Samyeli'nin 3 ay önce eski aşkı olarak iddia edilen Serdar Bilgili ile görüntüsü ortaya çıkmıştı.