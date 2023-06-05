Ünlü oyuncu cinsiyetini değiştirdi tanınmaz hale geldi! Berk Oktay ve Eda Ece'yle o dizide rol almıştı! ''Aybüke'den Atlas'a...''
İlişki Durumu Karışık dizisinden tanıdığımız Aybike Esin Tumluer'i son hali gündem oldu. Sosyal medyada cinsiyetini değiştirdikten sonraki halini paylaşan ünlü ismi görenler tanıyamıyor. Genç oyuncu daha önce Berk Oktay, Ece, Nursel İdiz ve daha bir çok ünlü oyuncunun rol aldığı İlişki Durumu Karışık dizisinde ünlendi. Adını da değiştiren Tumluer artık Atlas Karan ismini kullanıyor. İşte son hali...
05.06.2023 14:00 - Son Güncelleme: 05.06.2023 14:00
Ünlü oyuncu cinsiyetini değiştirdi tanınmaz hale geldi! Berk Oktay ve Eda Ece'yle o dizide rol almıştı! ''Aybüke'den Atlas'a...''
İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ıydı. Aybike Esin Tumluer'in son hali ortaya çıktı. Cinsiyetini değiştirdiği öğrenilen ünlü ismin şimdiki hali merak konusu oldu.