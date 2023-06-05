4 ayda 32 kilo verdiren Işın Karaca diyeti! Tek yöntemle bir deri bir kemik kaldı! İşte şappadanak yağlarınızdan kurtulmanın yolu!
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kilo sorununu kökten çözdü ve 50 yaşında olmasına rağmen fit bir görüntüye sahip oldu. Karaca'nın nasıl bu kadar zayıfladığı ise herkesin merak konusu oldu. Her yıl hakkında kilo ile ilgili haberler çıkan ünlü isim son olarak 4 ayda tam 32 kilo birden verdi. Bu etkileyici başarısıyla dikkatleri üzerine çeken 1 çocuk annesşi uyguladığı yöntemi de açıkladı. Işın Karaca'nın nasıl kilo verdiği ortaya çıktı. İşte Işın Karaca'nın zayıflama sırrı ve kilo verdiren diyetler...
05.06.2023 14:30 - Son Güncelleme: 05.06.2023 14:30
1 çocuk annesi Işın Karaca'nın zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı! Sık sık kilo alıp veren Karaca son haliyle magazini salladı. Tam 4 ayda 32 kilo. Sosyal medyada son hallerini paylaşan ünlü ismin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. "Nasıl bu kadar çok kilo alıp veriyorsun" , ''Böyle kal kilon iyi'' şeklinde yorumlar geldi. İşte detaylar...
Son zamanlarda sesi kadar verdiği kilolarla da konuşulan Işın Karaca, geçtiğimiz yıl tatilde görüntülendi, vermiş olduğu kilolarıyla dikkat çekti.
3 yıl önce mide küçültme ameliyatı geçirdiğini ve bu operasyonun ardından 45 kilo verdiğini açıkladı.