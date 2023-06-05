4 ayda 32 kilo verdiren Işın Karaca diyeti! Tek yöntemle bir deri bir kemik kaldı! İşte şappadanak yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

1 çocuk annesi Işın Karaca'nın zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı! Sık sık kilo alıp veren Karaca son haliyle magazini salladı. Tam 4 ayda 32 kilo. Sosyal medyada son hallerini paylaşan ünlü ismin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. "Nasıl bu kadar çok kilo alıp veriyorsun" , ''Böyle kal kilon iyi'' şeklinde yorumlar geldi. İşte detaylar...