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Haberler Magazin Bu paralar nasıl paralar böyle "Bu kızı bu hale kim getirdiyse dostu olmadığı kesin" Sevgilisi Hakan Sabancı'dan sonra Hande Erçel...

Bu paralar nasıl paralar böyle "Bu kızı bu hale kim getirdiyse dostu olmadığı kesin" Sevgilisi Hakan Sabancı'dan sonra Hande Erçel...

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan çift attıkları her adımla olay yaratırken bir diğer çok konuşulan konu ise Erçel'in servet değerindeki kıyafetleri. Hande Erçel'in önceki gün paylaştığı, pek beğenilmeyen kombininin fiyatı dudak uçuklattı. İşte tüm detaylar...

06.06.2023 11:09 - Son Güncelleme: 06.06.2023 11:10
Bu paralar nasıl paralar böyle Bu kızı bu hale kim getirdiyse dostu olmadığı kesin Sevgilisi Hakan Sabancı’dan sonra Hande Erçel...

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşka Hande Erçel son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

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Bu paralar nasıl paralar böyle Bu kızı bu hale kim getirdiyse dostu olmadığı kesin Sevgilisi Hakan Sabancı’dan sonra Hande Erçel...

Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Erçel, üç gün boyunca giydikleriyle, tarzıyla çok konuşulmuştu.

Bu paralar nasıl paralar böyle Bu kızı bu hale kim getirdiyse dostu olmadığı kesin Sevgilisi Hakan Sabancı’dan sonra Hande Erçel...

Sosyal medya yer alan iddialara göre; Erçel'in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı.

Bu paralar nasıl paralar böyle Bu kızı bu hale kim getirdiyse dostu olmadığı kesin Sevgilisi Hakan Sabancı’dan sonra Hande Erçel...

Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL'yi buldu.

Bu paralar nasıl paralar böyle Bu kızı bu hale kim getirdiyse dostu olmadığı kesin Sevgilisi Hakan Sabancı’dan sonra Hande Erçel...

Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla birlikte poz verirken giydiği elbisenin fiyatı 11.197 €.

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