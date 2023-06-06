Bu paralar nasıl paralar böyle "Bu kızı bu hale kim getirdiyse dostu olmadığı kesin" Sevgilisi Hakan Sabancı'dan sonra Hande Erçel...
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan çift attıkları her adımla olay yaratırken bir diğer çok konuşulan konu ise Erçel'in servet değerindeki kıyafetleri. Hande Erçel'in önceki gün paylaştığı, pek beğenilmeyen kombininin fiyatı dudak uçuklattı. İşte tüm detaylar...
06.06.2023 11:09 - Son Güncelleme: 06.06.2023 11:10