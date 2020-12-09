Haberler Galeri Magazin Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! "Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum"

Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! "Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum"

Katie Price 184 kilo olan oğlu Harvey için endişeleniyor! Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan şarkıcı ve manken Katie Price, şu sıralar sadece oğluyla ilgileniyor. Katie Price'in 18 yaşındaki büyük oğlu Harvey, nadir görülen bir hastalık olan Prader-Willi sendromuna sahip. Bu sebepten dolayı Price, büyük oğlu Harvey'in koronavirüs nedeniyle ölmesinden korktuğunu açıkladı. Oğlu üşütse bile nefes alıp verdiğini duyabildiğini söyleyen Katie Price, çok büyük bir çocuk olduğunu ve koronavirüs nedeniyle ölmesinden korktuğunu açıkladı. Virüsle baş edebilmesi için oğlunun her gün egzersiz yapmasını umduğunu söyleyen

09.12.2020 11:17 - Son Güncelleme: 09.12.2020 11:23
Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum

İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price 18 yaşındaki oğlu Harvey için endişeleniyor. Gösteri dünyasında Jordan adıyla da tanınan Katie Price, nadir görülen bir genetik hastalık olan Prader-Willi sendromuna sahip 18 yaşındaki oğlu Harvey ile günlük bir egzersiz rutini uyguluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum

Katie Price'ın annesi Amy'e 2017 yılında idiyopatik pulmoner fibroz teşhisi konmasının ardından eski model, annesinin ve oğlunun yüksek risk altında olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum

Oğlu üşütse bile nefes alıp verdiğini duyabildiğini söyleyen Katie Price, çok büyük bir çocuk olduğunu ve onun için endişelendiğini belirtti.

Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum

Katie, Harvey'in kalp krizi için yüksek risk kategorisinde olması nedeniyle oğlunun egzersiz yapması konusunda ısrarcı olsa da görünüşe göre onu fazla zorlamaktan kaçınıyor.

Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum

Daha önce de yiyecek bulamadığında zor zamanlar geçirdiğine ve duvarlara kafa attığına dair gündeme gelen eski modelin oğlu, bugünlerde de koronavirüs endişesi ile karşı karşıya.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla...
Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla...