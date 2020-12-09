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Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! "Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum"
Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! "Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum"
Katie Price 184 kilo olan oğlu Harvey için endişeleniyor! Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan şarkıcı ve manken Katie Price, şu sıralar sadece oğluyla ilgileniyor. Katie Price'in 18 yaşındaki büyük oğlu Harvey, nadir görülen bir hastalık olan Prader-Willi sendromuna sahip. Bu sebepten dolayı Price, büyük oğlu Harvey'in koronavirüs nedeniyle ölmesinden korktuğunu açıkladı. Oğlu üşütse bile nefes alıp verdiğini duyabildiğini söyleyen Katie Price, çok büyük bir çocuk olduğunu ve koronavirüs nedeniyle ölmesinden korktuğunu açıkladı. Virüsle baş edebilmesi için oğlunun her gün egzersiz yapmasını umduğunu söyleyen
09.12.2020 11:17
- Son Güncelleme: 09.12.2020 11:23
İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price 18 yaşındaki oğlu Harvey için endişeleniyor. Gösteri dünyasında Jordan adıyla da tanınan Katie Price, nadir görülen bir genetik hastalık olan Prader-Willi sendromuna sahip 18 yaşındaki oğlu Harvey ile günlük bir egzersiz rutini uyguluyor.
Katie Price'ın annesi Amy'e 2017 yılında idiyopatik pulmoner fibroz teşhisi konmasının ardından eski model, annesinin ve oğlunun yüksek risk altında olduğunu sözlerine ekledi.
Oğlu üşütse bile nefes alıp verdiğini duyabildiğini söyleyen Katie Price, çok büyük bir çocuk olduğunu ve onun için endişelendiğini belirtti.
Katie, Harvey'in kalp krizi için yüksek risk kategorisinde olması nedeniyle oğlunun egzersiz yapması konusunda ısrarcı olsa da görünüşe göre onu fazla zorlamaktan kaçınıyor.
Daha önce de yiyecek bulamadığında zor zamanlar geçirdiğine ve duvarlara kafa attığına dair gündeme gelen eski modelin oğlu, bugünlerde de koronavirüs endişesi ile karşı karşıya.