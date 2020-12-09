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Ünlü isim 184 kilo olan oğlu için endişeleniyor! "Koronavirüs nedeniyle ölmesinden korkuyorum"

Katie Price 184 kilo olan oğlu Harvey için endişeleniyor! Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan şarkıcı ve manken Katie Price, şu sıralar sadece oğluyla ilgileniyor. Katie Price'in 18 yaşındaki büyük oğlu Harvey, nadir görülen bir hastalık olan Prader-Willi sendromuna sahip. Bu sebepten dolayı Price, büyük oğlu Harvey'in koronavirüs nedeniyle ölmesinden korktuğunu açıkladı. Oğlu üşütse bile nefes alıp verdiğini duyabildiğini söyleyen Katie Price, çok büyük bir çocuk olduğunu ve koronavirüs nedeniyle ölmesinden korktuğunu açıkladı. Virüsle baş edebilmesi için oğlunun her gün egzersiz yapmasını umduğunu söyleyen

09.12.2020 11:17 - Son Güncelleme: 09.12.2020 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





