Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla...
Çarşamba günlerinin tartışmasız lider Kuruluş Osman tam gaz yoluna devam ederken pek çok yeni isim de kadroya dahil olmaya devam ediyor. Onlardan biri de 30 yaşındaki güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Kuruluş Osman dizisine Peçenek kızı Targun Hatun olarak dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat günün en çok merak edilen ismi haline geldi. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu hakkında merak edilenlerden biri de eşi oldu. Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan eşiyle hayatını birleştiren Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenler haberimizde.
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur. Güzel hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey eşi oldu. Kısa bir süre önce evlenen Zeynep Tuğçe Bayat'ın kendisi kadar ünlü eşi bakın kim. İşte başta Zeynep Tuğçe Bayat olmak üzere ünlülerin eşleri.