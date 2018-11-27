Uğur Kıvılcım kimdir, aslen nereli? (2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler)



Uğur Kıvılcım, "Kadın Değil Baş Belası" filminde darbukacı, "Güllü" filminde hizmetçi, "Bülbül Yuvası" filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar'ın başı vurulan eşi, "Gelin Çiçeği" filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı "Yalancı" filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, "Dünden Sonra Yarından Önce" filminde Mübeccel, "Dudaktan Kalbe" dizisinde Huriye yenge ve "Eyvah Babam" ile "Eyvah Kızım Büyüdü" dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır..



2018 yılı başından itibaren sanat camiasından usta isimler hayatını kaybetti. İşte 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler…