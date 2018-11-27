Uğur Kıvılcım kimdir, aslen nereli? (2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler)

Sanat camiasından acı kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın usta ismi Uğur Kıvılcım 75 yaşında hayatını kaybetti. Yer aldığı yapımlarla tanınan Uğur Kıvılcım'ın kayıp haberi, sanat camiasını yasa boğdu. Usta isimi düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Peki Uğur Kıvılcım kimdir yakından tanımaya ne dersiniz? Bunun yanı sıra Türkiye, 2018 yılı boyunca acı kayıplar yaşadı. İşte 2018 yılında ölen ünlüler...

27 Kasım 2018 Salı, 14:51:28 Güncelleme: 15:02:30
Uğur Kıvılcım kimdir, aslen nereli? (2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti. Kıvılcım'ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek..

Uğur Kıvılcım kimdir, aslen nereli? (2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler)

Uğur Kıvılcım'ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek..

Uğur Kıvılcım kimdir, aslen nereli? (2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler)

UĞUR KIVILCIM KİMDİR?
15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu-tiyatro-seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır. Çok sayıda filmde rol aldı.

Uğur Kıvılcım kimdir, aslen nereli? (2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler)


Uğur Kıvılcım, "Kadın Değil Baş Belası" filminde darbukacı, "Güllü" filminde hizmetçi, "Bülbül Yuvası" filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar'ın başı vurulan eşi, "Gelin Çiçeği" filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı "Yalancı" filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, "Dünden Sonra Yarından Önce" filminde Mübeccel, "Dudaktan Kalbe" dizisinde Huriye yenge ve "Eyvah Babam" ile "Eyvah Kızım Büyüdü" dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır..

2018 yılı başından itibaren sanat camiasından usta isimler hayatını kaybetti. İşte 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler…

Uğur Kıvılcım kimdir, aslen nereli? (2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler)

2018 yılı başından itibaren sanat camiasından usta isimler hayatını kaybetti. İşte 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler…

5 Ocak 2018

Uzun yıllardır Demans ve KOAH tedavisi gören usta sanatçı Münir Özkul hayatını kaybetti. Mahmut Hoca ve Yaşar Usta karakterleriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Münir Özkul 93 yaşındaydı.
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