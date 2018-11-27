Uğur Kıvılcım kimdir, aslen nereli? (2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler)
Sanat camiasından acı kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın usta ismi Uğur Kıvılcım 75 yaşında hayatını kaybetti. Yer aldığı yapımlarla tanınan Uğur Kıvılcım'ın kayıp haberi, sanat camiasını yasa boğdu. Usta isimi düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Peki Uğur Kıvılcım kimdir yakından tanımaya ne dersiniz? Bunun yanı sıra Türkiye, 2018 yılı boyunca acı kayıplar yaşadı. İşte 2018 yılında ölen ünlüler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti. Kıvılcım'ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek..
Uğur Kıvılcım, "Kadın Değil Baş Belası" filminde darbukacı, "Güllü" filminde hizmetçi, "Bülbül Yuvası" filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar'ın başı vurulan eşi, "Gelin Çiçeği" filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı "Yalancı" filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, "Dünden Sonra Yarından Önce" filminde Mübeccel, "Dudaktan Kalbe" dizisinde Huriye yenge ve "Eyvah Babam" ile "Eyvah Kızım Büyüdü" dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır..
2018 yılı başından itibaren sanat camiasından usta isimler hayatını kaybetti. İşte 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler…
2018 yılı başından itibaren sanat camiasından usta isimler hayatını kaybetti. İşte 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler…
5 Ocak 2018