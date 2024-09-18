Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı: “Yerler seni koçum”

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum-İstanbul seferini yapan THY uçağında kedisi yüzünden kabin memuruna saldırdı. Uçakta başlayan tartışma karakolda biterken Dilan Çıtak Tatlıses'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dilan Çıtak'ın bu kez polis memuruyla tartıştığı görüldü. Çıtak'ın görev başındaki polis memuruna kullandığı ifadeler ise tepki çekti. İşte detaylar...