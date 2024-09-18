Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı: “Yerler seni koçum”

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum-İstanbul seferini yapan THY uçağında kedisi yüzünden kabin memuruna saldırdı. Uçakta başlayan tartışma karakolda biterken Dilan Çıtak Tatlıses'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dilan Çıtak'ın bu kez polis memuruyla tartıştığı görüldü. Çıtak'ın görev başındaki polis memuruna kullandığı ifadeler ise tepki çekti. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağı birbirine kattı.
Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi, miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.
Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru, Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı.