5 yıl evli kalmışlar! Taş Kağıt Makas’ın Mafya Marko’su Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi de oyuncu çıktı!

Ekin Koç, Yüsra Geyik, Ozan Güven, Hande Doğandemir, Burak Yörük gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Taş Kağıt Makas'ın yeni sezonuna Mafya Marko karakteriyle dahil olan Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı merak edildi. 37 yaşındaki ünlü oyuncunun 5 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Uraz Kaygılaroğlu bir dönem hangi oyuncuyla evliymiş...
Sefirin Kızı, Üç Kuruş, Pis Yedili, Sakla Beni gibi dizilerde rol alan Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas'ın yeni sezonuna Mafya Marko karakteriyle dahil oldu.
Bunun üzerine gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Uraz Kaygılaroğlu Kimdir?
30 Haziran 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu, Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı.