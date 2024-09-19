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Dilan Çıtak'tan yeni açıklama: Yaptıklarımdan asla utanmıyorum!
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Dilan Çıtak'tan yeni açıklama: Yaptıklarımdan asla utanmıyorum!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:25

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum-İstanbul seferini yapan THY uçağında kedisi yüzünden kabin memuruna saldırdı. Uçakta başlayan tartışma karakolda biterken Dilan Çıtak Tatlıses'in dün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dilan Çıtak'ın bu kez polis memuruyla tartıştığı görüldü. Görev başındaki polis memuruna kullandığı ifadelerle tepki çeken Çıtak'tan daha sonra videolu bir açıklama geldi. İşte o video…

Polise karşı sözleri büyük tepki çekerken sosyal medyada gözyaşları içinde bir video yayınlayarak açıklamada bulunan Çıtak, pişman olmadığını belirterek şunları söyledi: "Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya"

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