Dilan Çıtak'tan yeni açıklama: Yaptıklarımdan asla utanmıyorum!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:25

Polise karşı sözleri büyük tepki çekerken sosyal medyada gözyaşları içinde bir video yayınlayarak açıklamada bulunan Çıtak, pişman olmadığını belirterek şunları söyledi: "Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya"