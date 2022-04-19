Üç Kuruş’un Neriman’ı Nursel Köse bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 61 yaşındaki Nursel Köse’nin memleketi...
Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Aslıhan Malboro, Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık bölümündeki eğitimi için Almanya'ya giden oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 29 Mart 1961 tarihinde dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Nursel Köse aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte 61 yaşındaki Nursel Köse'nin memleketi...
19.04.2022 00:03 - Son Güncelleme: 19.04.2022 00:03
Nursel Köse'nin canlandırdığı Neriman karakteri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Neriman karakterinin ölmesiyle diziye veda eden Köse'nin hayatı da merak edildi.
29 Mart 1961 tarihinde dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Nursel Köse aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.