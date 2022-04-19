MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...

"ARKADAŞLIKLARI DEVAM EDECEK"

İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.