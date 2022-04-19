MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...
MasterChef Pelin'le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile jüri koltuğuna oturduğu MasterChef adlı yarışma programıyla yıldızı parlayan Danilo Zanna'nın adı geçen sezon yarışmacı Pelin Zaman ile aşk dedikodularına karışmıştı. Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanması, iddiaları ayyuka çıkarırken Pelin Zaman'dan beklenen açıklama gelmişti. Danilo Zanna, yeni sevgilisi ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftin sarmaş dolaş pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bakın Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi kimmiş...
19.04.2022 00:29 - Son Güncelleme: 19.04.2022 00:42
Masterchef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı.
PELİN ZAMAN İLE AŞK YAŞIYOR MU?
Boşanma haberleri magazin gündeminde yer alırken Danilo Zanna'nın o dönem MasterChef'te yarışan Pelin Zaman'la aşk yaşadığı iddia edildi.
Ancak Pelin Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la" yanıtını vererek iddiaları net bir dille yalanladı.