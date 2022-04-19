RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...

MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...

MasterChef Pelin'le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile jüri koltuğuna oturduğu MasterChef adlı yarışma programıyla yıldızı parlayan Danilo Zanna'nın adı geçen sezon yarışmacı Pelin Zaman ile aşk dedikodularına karışmıştı. Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanması, iddiaları ayyuka çıkarırken Pelin Zaman'dan beklenen açıklama gelmişti. Danilo Zanna, yeni sevgilisi ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftin sarmaş dolaş pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bakın Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi kimmiş...

19.04.2022 00:29 - Son Güncelleme: 19.04.2022 00:42
MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...

Masterchef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...

"ARKADAŞLIKLARI DEVAM EDECEK"
İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...

PELİN ZAMAN İLE AŞK YAŞIYOR MU?
Boşanma haberleri magazin gündeminde yer alırken Danilo Zanna'nın o dönem MasterChef'te yarışan Pelin Zaman'la aşk yaşadığı iddia edildi.

MasterChef Pelin’le aşk yaşadığı konuşuluyordu! Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Dokuz yıllık eşinden boşanmıştı...

Ancak Pelin Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la" yanıtını vererek iddiaları net bir dille yalanladı.

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