Survivor Seda Ocak'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Dile kolay 19 yıldır beraberler! Sema Aydemir’in eniştesi meğer...
Survivor Seda Ocak'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Survivor 2019'u ikinci olarak tamamlayan Seda Ocak bu yıl Survivor All Star'da Gönüllüler Takımında yer aldı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmada ikizi Sema Aydemir ile yarışan Seda Ocak'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Bursalı olan fenomen yarışmacının özellikle aşk hayatı merak edildi. Ocak hakkında en çok "Seda Ocak ne zaman evlendi?", "Seda Ocak'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Eski milli atlet ve antrenör olan Seda Ocak'ın 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Seda Ocak'ın sır gibi sakladığı eşi...
18.04.2022 23:44 - Son Güncelleme: 18.04.2022 23:44
Survivor All Star'da yarışan 34 yaşındaki Seda Ocak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İkizi Sema Aydemir ile aynı yarışmada yer alan yarışmacının özellikle aşk hayatı merak edildi.
Ocak hakkında en çok "Seda Ocak ne zaman evlendi?", "Seda Ocak'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.
Eski milli atlet ve antrenör olan Seda Ocak'ın 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.