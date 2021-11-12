Üç Kuruş dizisine final şoku! İddialı dizi RTÜK'e şikayet edildi! Sevenleri köpürdü! Neler oluyor? Üç Kuruş bitiyor mu? Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu...
Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinde final şoku yaşanıyor. Dizide romanlara ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayette bulunuldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi için gelen şikayet herkesi şoke etti. Dizinin yayından kaldırılacağı ve final yapacağı iddia edildi. 1 Kasım 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi henüz 3. bölüm çekilebilmişti. Ekin Koç ve Uraz Kaygırlaroğlu dizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Üç Kuruş dizi hakkındaki gelişmeler...
Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisi Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet edildi. Dizinin yayından kaldırılacağı iddia edildi. Peki, dizi final mi yapıyor? Üç Kuruş bitiyor mu? Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar...
Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygırlaroğlu da "Ben çok eğleniyorum Çayırbaşı'nda, çok hoşuma gidiyor. Çok sıcak karşıladılar, o kadar zengin bir yer ki… Ben hikayenin çok içine girdim, dünyanın çok içine girdim. Çok sıcak bir ortam var. Sevgi verdiğiniz zaman kimse size karşısında başka bir şey vermez diye düşünüyorum. Anlaşılmamak ve parmakla gösterilmek çok kötü bir şey. Ben de bir öteki olarak büyüdüm, ergenliğimde kilolu bir çocuktum" şeklinde konuşmuştu.
Milyonları şok eden Üç Kuruş dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar ise gündeme bomba gibi düştü.