Üç Kuruş dizisine final şoku! İddialı dizi RTÜK’e şikayet edildi! Sevenleri köpürdü! Neler oluyor? Üç Kuruş bitiyor mu? Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu...

Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygırlaroğlu da "Ben çok eğleniyorum Çayırbaşı'nda, çok hoşuma gidiyor. Çok sıcak karşıladılar, o kadar zengin bir yer ki… Ben hikayenin çok içine girdim, dünyanın çok içine girdim. Çok sıcak bir ortam var. Sevgi verdiğiniz zaman kimse size karşısında başka bir şey vermez diye düşünüyorum. Anlaşılmamak ve parmakla gösterilmek çok kötü bir şey. Ben de bir öteki olarak büyüdüm, ergenliğimde kilolu bir çocuktum" şeklinde konuşmuştu.