Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi güzelliğiyle büyüledi
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesine bakın! Atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçen Ekim ayında ise kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olmuştu. Ünlü çift şimdi ise Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ile gündeme geldi. Nuray Hanım, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesi...
12.11.2021 23:42
- Son Güncelleme: 12.11.2021 23:42
Atv ekranlarının sevilen programı Kim milyoner İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçen Ekim ayında ise kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olmuştu. Ünlü çift şimdi ise Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ile gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun annesi Nuray Kobal'ı görenler, "Annesi değil ablası gibi", "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Anne-kız çok güzeller" yorumunda bulundu.