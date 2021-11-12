Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi güzelliğiyle büyüledi

Atv ekranlarının sevilen programı Kim milyoner İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçen Ekim ayında ise kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.