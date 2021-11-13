Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez’in son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı derin göğüs dekoltesiyle...
Kıvrak danslarıyla 2000'li yıllara damga vurmuştu! 'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan ve bir dönem müzik piyasasını alt üst eden ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Şarkıcının iddialı pozu, kısa sürede gündem olurken son halini gören tanımakta zorlandı. İşte Nez'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı ve son hali...
13.11.2021 01:15
- Son Güncelleme: 13.11.2021 01:15
Bir dönem müzik piyasasını alt üst eden ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.