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Haberler Magazin Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez’in son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı derin göğüs dekoltesiyle...

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez’in son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı derin göğüs dekoltesiyle...

Kıvrak danslarıyla 2000'li yıllara damga vurmuştu! 'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan ve bir dönem müzik piyasasını alt üst eden ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Şarkıcının iddialı pozu, kısa sürede gündem olurken son halini gören tanımakta zorlandı. İşte Nez'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı ve son hali...

13.11.2021 01:15 - Son Güncelleme: 13.11.2021 01:15
Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez’in son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı derin göğüs dekoltesiyle...

Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

2006 yılında 2. albümü "%100"ü çıkaran şarkıcı, şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da adından sık sık söz ettirmişti.

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Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez’in son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı derin göğüs dekoltesiyle...

Bir dönem müzik piyasasını alt üst eden ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez’in son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı derin göğüs dekoltesiyle...

2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez’in son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı derin göğüs dekoltesiyle...

Şarkıcının iddialı pozu, kısa sürede gündem olurken son halini gören tanımakta zorlandı.

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez’in son haline bakın! Kırmızılar içinde paylaştı derin göğüs dekoltesiyle...

İşte başta Nez olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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