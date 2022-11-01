Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik ablasının kopyası görenler şaştı kaldı: "İkiz mi onlar?"

Özgü Kaya'nın kardeşi Efekan Kaya, İstanbul'da özel bir üniversitesinin konservatuvar fakültesinde oyunculuk eğitimi alıyor. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Efekan için herkes, ablasına benzerliği üzerinden yorumlarda bulunuyor. İşte başta Özgü Kaya'nın kardeşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...