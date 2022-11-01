Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik ablasının kopyası görenler şaştı kaldı: "İkiz mi onlar?"
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik ablasının kopyası... Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan rolünü canlandıran Özgü Kaya, güzelliğiyle diziye damgasını vuruyor. Özgü Kaya'nın 'İkizim, birlikte en çok saçmalayıp en çok güldüğüm, can parçam' dediği kardeşi Efekan Kaya'yı görenler şaşkına döndü. O da ablası gibi oyuncu üstelik Özgü'ye de çok benziyor. Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi Efekan Kaya'yı görenler, "İkiz mi onlar?" yorumları yapıyor.
01.11.2022 17:37 - Son Güncelleme: 01.11.2022 17:43
"İKİZ Mİ ONLAR?"
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın kardeşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik ablasının kopyası görenler şaştı kaldı.
Özgü Kaya'nın kardeşi Efekan Kaya, İstanbul'da özel bir üniversitesinin konservatuvar fakültesinde oyunculuk eğitimi alıyor. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Efekan için herkes, ablasına benzerliği üzerinden yorumlarda bulunuyor. İşte başta Özgü Kaya'nın kardeşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...