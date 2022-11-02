Melike Şahin meğer 5 yıldır o isimle birlikteymiş! Aralarındaki yaş farkı olay yarattı! Herkes sevgili zannediyordu 'Sedoşko'
Son dönemlerin en güçlü seslerinden ünlü şarkıcı Melike Şahin bu kez kariyeri değil özel hayatıyla gündeme geldi. Şahin'ini ilk kez eşiyle görenler ise sosyal medyayı salladı.
02.11.2022 11:34 - Son Güncelleme: 02.11.2022 11:34
Melike Şahin'in paylaşımı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında girdi. Güçlü sesi ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcının evli olduğunu bilmeyenler şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde 333 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğrafını yayınlaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan 5 yıllık birlikteliklerini kutlayan çiftin arasındaki yaş farkı çok konuşuldu. Hayranları Melike Şahin ve eşi olduğu ortaya çıkan Sedat adlı kişinin yaşlarını araştırmaya başladı. İşte sosyal medyaya damga vuran o fotoğraflar ve çift hakkında merak edilenler...
Tutuşmuş Beraber, Deli Kan ve Pusulan Rüzgar gibi şarkılarıyla yıldızı parlayan Melike Şahin son dönemin en beğenilen kadın vokallerinden.