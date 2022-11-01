Yasemin Allen bikinisini giyip şelale pozunu verdi! En cesur halini yayınlayan Yasemin Allen'e bakın! Sosyal medyanın gündeminde...
Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı da aktif kullanan oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bikinisi ile objektif karşısına geçen Allen, şelale kenarında çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj sevenlerinin karşısına çıkan Allen'in doğal hali de dikkat çekti. İşte Yasemin Allen'in şelale paylaşımı...
01.11.2022 18:13 - Son Güncelleme: 01.11.2022 18:18
Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde, Merhamet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Yasemin Allen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.