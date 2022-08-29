TV 8'de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor! 2005'ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...
2015 yılından bu yana ekranlarda olan fenomen yarışma programı Survivor'da, bir dönem kapanıyor mu? Ekran macerası boyunca çok konuşulan Survivor aynı zamanda magazin dünyasına pek çok ünlü isim de kazandırdı. Acun Ilıcalı'nın belki de en çok sevdiği işlerden biri olan Survivor hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı, Survivor'ı bırakıyor mu? İşte detaylar...
29.08.2022 15:01 - Son Güncelleme: 29.08.2022 15:01
MURAT CEYLAN KARARI
Yoğunluk sebebiyle işlere yetişmekte zorlanan Acun Ilıcalı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Whitevivor hesabına göre; Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor.
Acun Ilıcalı Hull City nedeniyle tüm işleri Murat Ceylan'a devredecek. Çok kritik bir durum olmadıkça hem ada konseyini hem de oyunları Murat Ceylan sunacak.