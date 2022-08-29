TV 8’de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor’ı bırakıyor! 2005’ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...

Geçtiğimiz gün Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünen katılan Ilıcalı "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" demişti.