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Haberler Magazin TV 8'de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor! 2005'ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...

TV 8'de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor! 2005'ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...

2015 yılından bu yana ekranlarda olan fenomen yarışma programı Survivor'da, bir dönem kapanıyor mu? Ekran macerası boyunca çok konuşulan Survivor aynı zamanda magazin dünyasına pek çok ünlü isim de kazandırdı. Acun Ilıcalı'nın belki de en çok sevdiği işlerden biri olan Survivor hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı, Survivor'ı bırakıyor mu? İşte detaylar...

29.08.2022 15:01 - Son Güncelleme: 29.08.2022 15:01
TV 8’de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor’ı bırakıyor! 2005’ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...

Survivor yeni sezon için hazırlıklar sürerken sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı.

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TV 8’de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor’ı bırakıyor! 2005’ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City iddialı bir şekilde sezona giriş yaparken Ilıcalı da tüm enerjisini takımına aktarmış durumda. Maçların hepsine gitmeye çalışan Ilıcalı bu sebeple yoğun bir tempoda çalışıyor.

TV 8’de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor’ı bırakıyor! 2005’ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...

Geçtiğimiz gün Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünen katılan Ilıcalı "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" demişti.

TV 8’de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor’ı bırakıyor! 2005’ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...

MURAT CEYLAN KARARI

Yoğunluk sebebiyle işlere yetişmekte zorlanan Acun Ilıcalı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Whitevivor hesabına göre; Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor.

TV 8’de bir dönem kapanıyor Acun Ilıcalı Survivor’ı bırakıyor! 2005’ten bu yana devam eden macerasına veda ediyor nedeni ise...

Acun Ilıcalı Hull City nedeniyle tüm işleri Murat Ceylan'a devredecek. Çok kritik bir durum olmadıkça hem ada konseyini hem de oyunları Murat Ceylan sunacak.

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