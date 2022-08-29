Ece Erken'den bir takipçisinden gelen o yoruma tepki: "Sevdiğinizi kaybettiniz mi, benim yaşadıklarımı yaşadınız mı?"
Ece Erken'den bir takipçisinden gelen o yoruma tepki gecikmedi. Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken oğlu Eymen ile birlikte tatiline devam ediyor. Zor günleri atlatmaya çalışan Erken'in oğluyla geçirdiği keyifli anlar, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edilirken bazıları ise bu durumu eleştiriyor. Son gelen yorumla Ece Erken sessiz kalmadı verdiği yanıtla yürek sızlattı.
29.08.2022 14:44 - Son Güncelleme: 29.08.2022 14:44
Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, geçtiğimiz haftalarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile de miras sebebiyle karşı karşıya gelmişti.
Zaman zaman yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada bazı kişilerin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken, dün Instagram hesabından arabasında oğluyla paylaşım yaptı.