Bergüzar Korel soruyor 'tanıştığımızda Halit şu anki yaşımdan 7 ben ise 18 yaş küçüktüm ben kaç yaşındayım' Doğum günü paylaşımı
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç kumsalda aşka geldi! 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel'in bu kez de doğum günü payylaşımı çok konuşuldu. İşte detaylar...
29.08.2022 15:32 - Son Güncelleme: 29.08.2022 15:32
Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.
Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Koral ile Halit Ergenç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi.
2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç'ten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya gelen Bergüzar Korel yeni yaşını eşi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.