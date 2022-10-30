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Haberler Magazin Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Doğan'la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı: "Benimle, benim için ölüyordun..."

Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Doğan'la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı: "Benimle, benim için ölüyordun..."

Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Doğan'la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Tuvana Türkay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ve yazdığı notla gündeme geldi. Annesini paylaşan ünlü oyuncu, yaptığı duygusal paylaşımla boğazları düğüm düğüm etti. Anne - kızın benzerliği ise dikkat çeken başka bir detay oldu. İşte Tuvana Türkay'ın annesi...

30.10.2022 15:50 - Son Güncelleme: 30.10.2022 15:58
Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Doğan’la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı: Benimle, benim için ölüyordun...

"BENİMLE, BENİM İÇİN ÖLÜYORDUN..."

Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Doğan'la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı.

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Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Doğan’la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı: Benimle, benim için ölüyordun...

Son zamanların başarılı isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, güzelliği ile zaman zaman magazin gündemine geliyor. Bulgar göçmeni Tuvana Türkay 1.75 boyunda ve güzel fiziği ile dikkat çekiyor.

Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Doğan’la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı: Benimle, benim için ölüyordun...

Estetiksiz haliyle sık sık gündem olan Türkay, bu defa annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Doğan’la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı: Benimle, benim için ölüyordun...

Instagram paylaşımıyla dikkat çeken Tuvan Türkay, annesinin kendisini doğururken ölümden döndüğünü de açıkladı.

Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Doğan’la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı: Benimle, benim için ölüyordun...

"Artık bazı duygularımı açıkça dile getirmek beni kendime yabancılaştırıyor. Çok zor doğdum.Ölüyordum. Benimle, benim için ölüyordun. Doğurmak mühim değil. Senin gibi bu vasfın hakkını verip, kendini her şeye siper edip, bir başına aslanlar gibi büyüten bir anne olmak çok zor. Kendi hayatını verdiğin yetmiyormuş gibi, sevgini dolu dolu hissettirdin. Her an sevgiye doydum. Sevmeyi öğrettin. Hayatımda neyi istemediysen doğruydu."

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