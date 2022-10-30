Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Doğan'la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı: "Benimle, benim için ölüyordun..."
Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Doğan'la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Tuvana Türkay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ve yazdığı notla gündeme geldi. Annesini paylaşan ünlü oyuncu, yaptığı duygusal paylaşımla boğazları düğüm düğüm etti. Anne - kızın benzerliği ise dikkat çeken başka bir detay oldu. İşte Tuvana Türkay'ın annesi...
"BENİMLE, BENİM İÇİN ÖLÜYORDUN..."
Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Doğan'la benzerliğini görenler şaştı kaldı o detay yürek sızlattı.
Son zamanların başarılı isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, güzelliği ile zaman zaman magazin gündemine geliyor. Bulgar göçmeni Tuvana Türkay 1.75 boyunda ve güzel fiziği ile dikkat çekiyor.
"Artık bazı duygularımı açıkça dile getirmek beni kendime yabancılaştırıyor. Çok zor doğdum.Ölüyordum. Benimle, benim için ölüyordun. Doğurmak mühim değil. Senin gibi bu vasfın hakkını verip, kendini her şeye siper edip, bir başına aslanlar gibi büyüten bir anne olmak çok zor. Kendi hayatını verdiğin yetmiyormuş gibi, sevgini dolu dolu hissettirdin. Her an sevgiye doydum. Sevmeyi öğrettin. Hayatımda neyi istemediysen doğruydu."