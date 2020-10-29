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"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Cumhuriyet 97 yaşında! 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği yönetim şekli Cumhuriyet, yeni yaşını kutluyor. Ünlü isimler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte Oktay Kaynarca'dan Seda Bakan'a, Aydan Şener'den Ozan Akbaba'ya ünlülerin 29 Ekim paylaşımları...

29.10.2020 10:36 - Son Güncelleme: 29.10.2020 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





