Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...
Geçtiğimiz gün kızı Melisa'nın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Acun Ilıcalı'dan sonra, Şeyma Subaşı'dan da bir kutlama geldi. Genç anne arşivden kızı ile fotoğraflarını açtı ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan anne kıza Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan da yorum geldi. 7 yaşına giren Melisa'nın doğum günü için yorum yapan Guido Senia, sosyal medyada 'Eski enişte takipte', 'Barıştılar mı?' gibi yorumlara neden olurken Subaşı, kızıyla yaptığı paylaşımlara düştüğü 'bekar anne' notuyla kafalardaki soru işaretini kaldırdı. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı.
Acun Ilıcalı Instagram'dan Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı. Daha önce 3 evlilik yapan 51 yaşındaki Acun, fotoğrafların altına 'Canım kızım bugün 1 yaş daha büyüdü, onu yerim' notunu düştü.
ACUN ILICALI'DAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI - TIKLA
Şeyma Subaşı ile 1,5 yıllık ilişkisi bitince ülkesinde dönen Gudio Senia Şeyma Subaşı'yı halen takip ediyor. Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü, 'Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuylla kutlayan Şeyma Subaşı'na eski sevgilisi Guido'dan yorum gecikmedi. Bu gelişme kafalarda soru işareti bırakırken Şeyma'dan yeni bir paylaşım geldi.