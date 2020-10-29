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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Geçtiğimiz gün kızı Melisa'nın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Acun Ilıcalı'dan sonra, Şeyma Subaşı'dan da bir kutlama geldi. Genç anne arşivden kızı ile fotoğraflarını açtı ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan anne kıza Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan da yorum geldi. 7 yaşına giren Melisa'nın doğum günü için yorum yapan Guido Senia, sosyal medyada 'Eski enişte takipte', 'Barıştılar mı?' gibi yorumlara neden olurken Subaşı, kızıyla yaptığı paylaşımlara düştüğü 'bekar anne' notuyla kafalardaki soru işaretini kaldırdı. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı.

29.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 29.10.2020 09:51
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Acun Ilıcalı Instagram'dan Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı. Daha önce 3 evlilik yapan 51 yaşındaki Acun, fotoğrafların altına 'Canım kızım bugün 1 yaş daha büyüdü, onu yerim' notunu düştü.

ACUN ILICALI'DAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI - TIKLA

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Ardından Şeyma Subaşı'dan gelen doğum günü paylaşımlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Guido Senia'dan yorum geldi.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Şeyma Subaşı ile 1,5 yıllık ilişkisi bitince ülkesinde dönen Gudio Senia Şeyma Subaşı'yı halen takip ediyor. Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü, 'Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuylla kutlayan Şeyma Subaşı'na eski sevgilisi Guido'dan yorum gecikmedi. Bu gelişme kafalarda soru işareti bırakırken Şeyma'dan yeni bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Eski sevgililerin birbirini takipten çıkmaması barışma haberlerini gündeme getirdi. Barışma ihtimalini ise Şeyma Subaşı'nın 'bekar anne' sözleri bitirdi.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı. İşte başta Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ve ünlülerin eski eşleri...

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