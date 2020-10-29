Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızına şaşırtan yorum! Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia...

Geçtiğimiz gün kızı Melisa'nın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Acun Ilıcalı'dan sonra, Şeyma Subaşı'dan da bir kutlama geldi. Genç anne arşivden kızı ile fotoğraflarını açtı ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan anne kıza Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan da yorum geldi. 7 yaşına giren Melisa'nın doğum günü için yorum yapan Guido Senia, sosyal medyada 'Eski enişte takipte', 'Barıştılar mı?' gibi yorumlara neden olurken Subaşı, kızıyla yaptığı paylaşımlara düştüğü 'bekar anne' notuyla kafalardaki soru işaretini kaldırdı. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı.

29.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 29.10.2020 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





