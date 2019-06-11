Tülin Şahin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Tülin Şahin'in eşi Pedro de Noronha kimdir?

Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile Porto'da nikah masasına oturmuştu. Geçen günlerde çiftten müjdeli haber gelmiş, Tülin Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. 38 yaşındaki Tülin Şahin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü modele şimdiden anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri yağmaya başladı. Tülin Şahin'in eşinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

11.06.2019 09:53 - Son Güncelleme: 11.06.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





