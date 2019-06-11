Tülin Şahin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Tülin Şahin'in eşi Pedro de Noronha kimdir?
Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile Porto'da nikah masasına oturmuştu. Geçen günlerde çiftten müjdeli haber gelmiş, Tülin Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. 38 yaşındaki Tülin Şahin'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü modele şimdiden anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri yağmaya başladı. Tülin Şahin'in eşinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
TEKLİF YAĞIYOR
Ünlü top model Tülin Şahin, hamile olduğunu açıklar açıklamaz, firmalar sıraya girdi. Anne, bebek bakımı, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifi alan Şahin, hamilelik deneyimlerini birçok platformda paylaşmaya hazırlanıyor. Yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlenerek bebek sahibi olmaya hazırlanan Şahin, güzelliği ile göz dolduruyor. Şahin, hamilelik sürecini Türkiye'de geçirecek ve doğumunu da İstanbul'da yapacak.
TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?
Tülin Şahin (d. 13 Aralık 1980, Odense), Türk asıllı moda tasarımcısı, sunucu, oyuncu, yazar ve manken.
Tülin Şahin, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. Bir alışveriş merkezinde keşfedildi ve ardından profesyonel mankenlik için 1998 yılında Paris'e gitti.
TÜLİN ŞAHİN NERELİ?
Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için geldi. Ailesi Sivaslıdır. ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anılmıştır.