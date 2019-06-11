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Kayahan ve eşi İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar büyüdü! Son hali şaşırttı

Ünlü sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Kayahan'ın, İpek Açar ile olan evliliğinden olan kızı Aslı Gönül Açar merak konusu oldu. Annesi İpek Açar ile benzerliği dikkat çeken Aslı Gönül Açar'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Kayahan ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar olmak üzere ünlülerin çocukları...

11.06.2019 10:33 - Son Güncelleme: 11.06.2019 10:52
Kayahan ve eşi İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar büyüdü! Son hali şaşırttı

Merhum sanatçı Kayahan ve eşi İpek Açar'ın, Aslı Gönül adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Aslı Gönül Açar şimdilerde kocaman bir kız oldu ve annesi İpek Açar'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Kayahan ve diğer ünlülerin çocukları…

Kayahan ve eşi İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar büyüdü! Son hali şaşırttı

SİBEL CAN VE KIZI MELİSA

Kayahan ve eşi İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar büyüdü! Son hali şaşırttı

SİBEL CAN VE KIZI MELİSA

Kayahan ve eşi İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar büyüdü! Son hali şaşırttı

SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR

Kayahan ve eşi İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar büyüdü! Son hali şaşırttı

SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR

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