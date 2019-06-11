Kayahan ve eşi İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar büyüdü! Son hali şaşırttı

Ünlü sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Kayahan'ın, İpek Açar ile olan evliliğinden olan kızı Aslı Gönül Açar merak konusu oldu. Annesi İpek Açar ile benzerliği dikkat çeken Aslı Gönül Açar'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Kayahan ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül Açar olmak üzere ünlülerin çocukları...

11.06.2019 10:33 - Son Güncelleme: 11.06.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





