Tuğba Ekinci’den eski sevgilisi İbrahim Çelikkol’a ağızları açık bırakacak sözler: "Çok kırodur, seni alıp dağa çıkarır, Birce Akalay'la da..."
Tuğba Ekinci'den eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a ağızları açık bırakacak sözler! Tuğba Ekinci, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Daha önce "Erkek arkadaşlarım hep fakirdi. Benim sayemde tanındılar, şimdi bir çoğu Türkiye'nin en iyi dizilerinde rol alıyor, çok iyi paralar kazanıyor. Tabii hepsinin kumaşları da iyiydi; kendilerini geliştirdiler kafalarını kullandılar ve para kazandılar" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Tuğba Ekinci, eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'la ayrılık sebeplerini ilk kez açıkladı. Ekinci, Birce Akalay'ı unutmadı, ona da çağrı da bulundu. İşte detaylar...
"ÇOK KIRODUR, SENİ ALIP DAĞA ÇIKARIR"
Tuğba Ekinci'den eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a ağızları açık bırakacak sözler. Şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Son dönemde sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan eski sevgilisi İbrahim Çelikol'u hedef alan Ekinci, "Unutamadınız mı da sürekli İbrahim Bey'e göndermeler yapıyorsunuz?" sorusuna 'İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var ama o da yetenekliydi. Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım." dedi.
AYRILIK NEDENLERİ...
Tuğba Ekinci "İbrahim yetenekli ama kopyacıdır, iyi taklit eder. Yoksa piyasada ondan daha yetenekliler var. Bu arada çok asosyaldir. Onunla gidip bir balık yiyemezsin. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır ateş yakar. Öyle de bir kırodur." dedi ve ayrılık nedenlerini de şöyle açıkladı.
"Çok kafamı attırdı, sürekli arkasını topluyordum. Birce Akalay ile dostlukları da şöyle; bence kız onun arkasını topluyor, o sever öyle arkasından birinin onu toplamasını. Gidip o kişinin evinde sabahlamayı. Birce, şirin bir kız. Öyle bir kıza nasıl "mermiler seksin?" diyor, sonra da aşk dedikoduları haklarında çıkınca kızıyorlar… Ayrıca İbrahim'in karısından boşanmasına çok kızdım, 2 yaşındaki bebeyi bıraktı diye konuştu.
Sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci, daha önce 'zengin adam sevmek ucuzluktur' açıklamasıyla da şoke etmişti herkesi...