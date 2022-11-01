Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi... Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor!

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı sevgilisi Ogeday ile sık sık gündemde yer alıyor. Ayrılacakları iddia edilirken konuyla ilgili müjde geldi. İkilinin paylaşımını gören hayranları evlilik iddialarını ortaya attı. Fotoğrafta ellerini sakladığı görülen Bölükbaşı'nın sevgilisi Ogeday'dan evlilik teklifi aldığı belirtildi. İşte o fotoğraf...