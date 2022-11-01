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Haberler Magazin Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday'ın şoke eden evlilik teklifi... Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor!

Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday'ın şoke eden evlilik teklifi... Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor!

Sosyal medya gündeminde sık sık konuşulan çiftlerden biri olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, Survivor All Star 2022 yarışmasından sonra da ilişkileri büyülü bir şekilde devam etti.

takvim.com.tr
01.11.2022 10:36 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:36
Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi... Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor!

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı sevgilisi Ogeday ile sık sık gündemde yer alıyor. Ayrılacakları iddia edilirken konuyla ilgili müjde geldi. İkilinin paylaşımını gören hayranları evlilik iddialarını ortaya attı. Fotoğrafta ellerini sakladığı görülen Bölükbaşı'nın sevgilisi Ogeday'dan evlilik teklifi aldığı belirtildi. İşte o fotoğraf...

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Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi... Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor!

Sık sık ayrıldı haberleri çıkan fakat ilişkilerine devam eden çiftin paylaştığı fotoğraf büyük ilgi çekti.

Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi... Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor!

Fotoğrafta Nisa Bölükbaşı'nın ellerini saklaması evlilik teklifi mi aldı sorusunu da akıllara getirdi.

Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi... Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor!

Nisa Bölükbaşı'nın ellerini saklaması oldukça dikkat çekerken, bu kare sosyal medya gündeminde de çok konuşuldu.

Ayrılacak iddialarına düşman çatlatan yanıt! Ogeday’ın şoke eden evlilik teklifi... Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı gelin olmuş gidiyor!

"Evlilik teklifi aldığı için mi ellerini saklıyor?" yorumları birçok kişinin kafasını karıştırdı.

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