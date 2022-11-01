Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı ona yan bakmak yürek ister! 'Özel aşçıyım' demişti meğer Büşra Zambak Sabancıların...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonu epey hareketli geçiyor! Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar adlarından epey söz ettiriyorlar. Onlardan biri de Büşra Zambak. Ayrıca Zambak, yarışmanın başından bu yana çok konuşulan bir isim. Önceki gün Masterchef öncesi neler yaptığından bahseden Büşra 'özel aşçı' olduğunu söyledi. Sonrasında da nerede çalıştığı merak konusu oldu. İşte detaylar...
01.11.2022 09:39 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:41
Büşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında daha eleme aşamalarından bu yana adından söz ettiren bir isim.