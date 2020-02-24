Tuba Büyüküstün Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! 'Sanırsın 25 yaşında'
Oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 37 yaşındaki Tuba Büyüküstün, aşk hayatıyla gündeme gelirken bu kez de makyajsız hali ile adından söz ettirdi. Televizyon ekranları yerine dijital platformda 6 bölümlük bir belgeselle hayranlarının karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, makyajsız hali ile takipçilerinden tam not aldı. Bazı takipçileri Tuba Büyüküstün'e , "Sanırsın 25 yaşında. Bu nasıl bir güzellik" şeklinde yorumda bulundu. İşte Tuba Büyüküstün ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...
24.02.2020 17:04
- Son Güncelleme: 24.02.2020 17:25
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