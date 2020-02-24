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Hepsi tek tek paylaştı! Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırası

Süper Lig'in 23.haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak hem 3 puanı cebe attı hem de 20 yıldır galip gelemediği Kadıköy'de bir duvarı yıktı. Ünlü isimler 3-1 biten derbi öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştılar... İşte dünden kalanlar!

24.02.2020 16:57 - Son Güncelleme: 24.02.2020 17:13
Hepsi tek tek paylaştı! Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırası

İşte ünlü isimlerin derbi paylaşımları

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hepsi tek tek paylaştı! Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırası

KAYA AKKAYA
Evladıma miras bu sevda

Hepsi tek tek paylaştı! Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırası

BİROL NAMOĞLU
Muslera!

Hepsi tek tek paylaştı! Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırası

CEYHUN YILMAZ
Teşekkürler kalbimizin bi'tanesi Galatasaray ♥️

Hepsi tek tek paylaştı! Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırası

DURUL BAZAN
23/Şubat/2020Kadıköy Hatırası

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