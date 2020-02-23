Sibel Can fena yakalandı! Yüzünü saklamaya çalıştı ama... 23.02.2020 14:07

Sibel Can sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Kızı Melisa Ural ile magazin gündeminde adından sıkça bahsedilen 49 yaşındaki şarkıcı Sibel Can, önceki akşam yeni albüm çalışmaları için stüdyoya girdi. Stüdyo çıkışında makyajsız halde kameralara yakalanan usta sanatçı yüzünü her ne kadar gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa Instagram paylaşımında annesine benzerliği ile dikkat çekmişti. Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Sibel Can ve diğer ünlülerin makyajsız hallerini görmeye hazır mısınız?

Sibel Can makyajsız yakalanınca ne yapacağını şaşırdı. 46 yaşındaki usta sanatçı Instagram hesabından yayınladığı her gönderi ile adından sıkça söz ettiriyor. Kızı Melisa Ural ile magazin gündeminde hemen hemen her gün ismi geçen Sibel Can, bu kez güzelliğiyle değil makyajsız hali ile gündem oldu. 2020 albüm hazırlıklarına başlayan Sibel Can, önceki akşam stüdyoya girdi. Stüdyo çıkışında karşısında kameraları gören Can, neye uğradığını şaşırarak apar topar aracına bindi. Can'ın göz çevresindeki morluklar dikkat çekti.