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Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu! Osmanlı'da hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" sorusu damga vurdu. Peki, "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran "Osmanlı" sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

24.02.2020 23:36 - Son Güncelleme: 24.02.2020 23:51
Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu! Osmanlı'da hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

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Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu! Osmanlı'da hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?

Milyoner'de geceye "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" sorusu damga vurdu.

Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu! Osmanlı'da hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?

Peki, "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" sorusunun cevabı ne?

Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu! Osmanlı'da hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran "Osmanlı" sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu! Osmanlı'da hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?

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