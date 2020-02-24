Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu! Osmanlı'da hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de geceye "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" sorusu damga vurdu. Peki, "Osmanlı Devleti'nde hangi padişahın 4 oğlu padişah olmuştur?" sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran "Osmanlı" sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
24.02.2020 23:36
- Son Güncelleme: 24.02.2020 23:51
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