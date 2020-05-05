RAMAZAN İMSAKİYE
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Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekmeye hazırlanıyor! Çılgın proje için NASA devrede...

Tom Cruise ve Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı. Projenin hazırlık sürecinin ilk aşamaları üzerinde çalışılırken, SpaceX Nasa ile de proje hakkında görüşmeye geçildi. Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise'un uzay filminde sergileyeceği performansı şimdiden merak konusu oldu.

05.05.2020 10:43 - Son Güncelleme: 05.05.2020 11:05
Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekmeye hazırlanıyor! Çılgın proje için NASA devrede...

Twitter hesabından attığı tweet ile şirketinin piyasa değerinin 14 milyar dolar birden düşmesine neden olan Tesla'nın sahibi Elon Musk, Tom Cruise ile birlikte uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı.

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Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekmeye hazırlanıyor! Çılgın proje için NASA devrede...

Deadline'ın haberine göre; Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX, NASA ile proje hakkında görüşmeye başladı.

ELON MUSK'IN ASANSÖR KAÇAMAĞI - TIKLA

Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekmeye hazırlanıyor! Çılgın proje için NASA devrede...

Proje henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğu için bu filmin nasıl çekileceği ve nasıl bir konunun işleneceği belirsizliğini koruyor.

Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekmeye hazırlanıyor! Çılgın proje için NASA devrede...

Aynı şekilde bu noktada proje için herhangi bir yönetmen veya senarist de açıklanmış değil.

Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekmeye hazırlanıyor! Çılgın proje için NASA devrede...

Kesin olan ise tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise'un bugüne kadar ki en çılgın projesine hazırlanıyor olması.

Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekmeye hazırlanıyor! Çılgın proje için NASA devrede...

Filmin, Tom Cruise'un corona virüs nedeniyle ertelenen Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisiyle bağlantılı olmadığı da bilinenler arasında.

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