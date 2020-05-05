Tom Cruise ve Elon Musk uzayda film çekmeye hazırlanıyor! Çılgın proje için NASA devrede...
Tom Cruise ve Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı. Projenin hazırlık sürecinin ilk aşamaları üzerinde çalışılırken, SpaceX Nasa ile de proje hakkında görüşmeye geçildi. Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise'un uzay filminde sergileyeceği performansı şimdiden merak konusu oldu.
05.05.2020 10:43
- Son Güncelleme: 05.05.2020 11:05
Deadline'ın haberine göre; Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX, NASA ile proje hakkında görüşmeye başladı.
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