RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas bornozuyla caddenin ortasında... İspanyol gelin yasağı hiçe saydı

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı, Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas, bornozuyla sokak ortasında yürüdü yetmedi bir de caddenin ortasına yattı. İspanyol gelin, geçtiğimiz günlerde Tuba Ünsal ile yasak aşk yaşayan eşi Caner Karaloğlu ile birlikte görüntülenmişti. Eşi ile barıştığı konuşulan Elisabeth Mas, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mas, "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna "Bilemiyorum belki evet belki de hayır" yanıtını veren Mas, bornozuyla İstanbul sokaklarında herkesi şoke etti.

05.05.2020 10:12 - Son Güncelleme: 05.05.2020 10:12
Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas bornozuyla caddenin ortasında... İspanyol gelinden şoke eden poz

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olarak tanıdığımız ve magazin dünyasında eşi Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal'ın yasak aşkıyla gündeme gelen İspanyol gelin Elisabeth Mas, bornozuyla İstanbul sokaklarında verdiği pozla herkesi şoke etti!

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Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas bornozuyla caddenin ortasında... İspanyol gelinden şoke eden poz

İş insanı Caner Karaloğlu'nun 1 yıldır boşanmaya çalıştığı Elisabeth Mas, İstanbul Baltalimanı'nda oturuyor. İspanyol model Elisabeth Mas sokağa çıkma yasağına rağmen evinin önündeki cadde üzerinde bornozuyla yerlere uzandı.

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas bornozuyla caddenin ortasında... İspanyol gelinden şoke eden poz

Geçen pazar corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan Mas'in paylaşımını yakın arkadaşı Şeyma Subaşı'nın beğenmesi dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas bornozuyla caddenin ortasında... İspanyol gelinden şoke eden poz

Seda Bakan

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas bornozuyla caddenin ortasında... İspanyol gelinden şoke eden poz
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