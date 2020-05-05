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Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas bornozuyla caddenin ortasında... İspanyol gelin yasağı hiçe saydı

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı, Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas, bornozuyla sokak ortasında yürüdü yetmedi bir de caddenin ortasına yattı. İspanyol gelin, geçtiğimiz günlerde Tuba Ünsal ile yasak aşk yaşayan eşi Caner Karaloğlu ile birlikte görüntülenmişti. Eşi ile barıştığı konuşulan Elisabeth Mas, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mas, "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna "Bilemiyorum belki evet belki de hayır" yanıtını veren Mas, bornozuyla İstanbul sokaklarında herkesi şoke etti.

05.05.2020 10:12 - Son Güncelleme: 05.05.2020 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





